Труба назвал срок завершения расследования убийства 5-летнего Кирилла в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Следователи ГБР должны в ноябре этого года завершить досудебное расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова Киевской области. Об этом во время брифинга заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"Я надеюсь, что в ноябре 2019 года мы завершим досудебное расследование, окончательно предъявим подозрения, определим квалификацию каждого участника, ведь всем понятно, что потерпевший погиб от одной пули, а значит от пули одного участника", - сказал Труба.
По его словам, в этом деле следователями ГБР также было зарегистрировано производство относительно возможных действий работников местной полиции по поводу не оперативного реагирования или "возможного сокрытия орудия совершения преступления".
"В этом производстве подозрения пока никому не объявлены. Все допрашиваются как свидетели", - добавил он.
Напомним, следователи так и не нашли оружие, из которого был смертельно ранен 5-летний Кирилл Тлявов в Переяслав-Хмельницком Киевской области.