Вбивство 5-річного Кирила: зброю так і не знайшли

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Слідчі так і не знайшли зброю, з якої було смертельно поранено 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому на Київщині. Про це під час брифінгу у середу заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.