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Вбивство 5-річного Кирила: зброю так і не знайшли

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Слідчі так і не знайшли зброю, з якої було смертельно поранено 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому на Київщині. Про це під час брифінгу у середу заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.

Вбивство 5-річного Кирила: зброю так і не знайшли

"Було вжито комплекс не лише слідчих, але й оперативних дій, проведено більш ніж 30 обшуків, було проведено негласні розшуково-слідчі дії. За результатами зброї не встановлено. Але я запевняю, що цей факт не вплине на кваліфікацію злочину і прийняття рішення у цьому провадженні. Ми продовжуємо шукати зброю. На цьому слідчі й оперативні працівники не зупинили проведення роботи. У нас ще є час", - сказав Труба.

З його слів, зброя була встановлена в перші дні розслідування.

"На завершальному етапі експертизи. Ми сподіваємось, що для повноти й цілісності всіх обставин вчинення цього злочину ми все ж відшукаємо цю зброю", - заявив директор ДБР.

Нагадаємо, на початку червня на Київщині дитина отримала поранення голови унаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.

Згодом з'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Потім стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці, де постраждалий згодом помер.

Як повідомляв УНН, директор ДБР Роман Труба заявляв, що розслідування справи про вбивство 5-річного Кирила Тлявова на Київщині перебуває на завершальному етапі.

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