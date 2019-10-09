Вбивство 5-річного Кирила: зброю так і не знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Слідчі так і не знайшли зброю, з якої було смертельно поранено 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому на Київщині. Про це під час брифінгу у середу заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"Було вжито комплекс не лише слідчих, але й оперативних дій, проведено більш ніж 30 обшуків, було проведено негласні розшуково-слідчі дії. За результатами зброї не встановлено. Але я запевняю, що цей факт не вплине на кваліфікацію злочину і прийняття рішення у цьому провадженні. Ми продовжуємо шукати зброю. На цьому слідчі й оперативні працівники не зупинили проведення роботи. У нас ще є час", - сказав Труба.
З його слів, зброя була встановлена в перші дні розслідування.
"На завершальному етапі експертизи. Ми сподіваємось, що для повноти й цілісності всіх обставин вчинення цього злочину ми все ж відшукаємо цю зброю", - заявив директор ДБР.
Нагадаємо, на початку червня на Київщині дитина отримала поранення голови унаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
Згодом з'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.
За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Потім стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці, де постраждалий згодом помер.
Як повідомляв УНН, директор ДБР Роман Труба заявляв, що розслідування справи про вбивство 5-річного Кирила Тлявова на Київщині перебуває на завершальному етапі.