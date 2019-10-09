Убийство 5-летнего Кирилла: оружие так и не нашли

КИЕВ. 9 октября. УНН. Следователи так и не нашли оружие, из которого был смертельно ранен 5-летний Кирилл Тлявов в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Об этом во время брифинга в среду заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.