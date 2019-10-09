Убийство 5-летнего Кирилла: оружие так и не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Следователи так и не нашли оружие, из которого был смертельно ранен 5-летний Кирилл Тлявов в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Об этом во время брифинга в среду заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"Был принят комплекс не только следственных, но и оперативных действий, проведено более 30 обысков, были проведены негласные поисково-следственные действия. По результатам оружие не установлено. Но я уверяю, что этот факт не повлияет на квалификацию преступления и принятие решения в этом производстве. Мы продолжаем искать оружие. На этом следователи и оперативные работники не остановили проведение работы. У нас еще есть время", - сказал Труба.
По его словам, оружие было установлено в первые дни расследования.
"На завершающем этапе экспертизы. Мы надеемся, что для полноты и целостности всех обстоятельств совершения этого преступления мы все же найдем это оружие", - заявил директор ГБР.
Напомним, в начале июня в Киевской области ребенок получил ранение головы вследствие случайного выстрела. Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Впоследствии выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял маленький мальчик.
По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Затем стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу, где пострадавший впоследствии скончался.
Как сообщал УНН, директор ГБР Роман Труба заявлял, что расследование дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова Киевской области находится на завершающем этапе.