Справа про вбивство 5-річного Кирила: у ДБР прозвітували про хід розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Розслідування справи про вбивство 5-річного Кирила Тлявова на Київщині перебуває на завершальному етапі. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба під час брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.
"На завершальному етапі перебуває розслідування вбивства Кирила Тлявова. Чекаємо на результати останніх експертиз", - повідомив він.
Зі слів Труби, події того дня відтворені і встановлені ДБР похвилинно.
Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови унаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
Як повідомляв УНН, з'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.
За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці, де постраждалий згодом помер.