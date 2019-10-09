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Дело об убийстве 5-летнего Кирилла: в ГБР отчитались о ходе расследования

Киев • УНН

 • 10389 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Расследование дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевской области находится на завершающем этапе. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

Дело об убийстве 5-летнего Кирилла: в ГБР отчитались о ходе расследования

"На завершающем этапе находится расследование убийства Кирилла Тлявова. Ждем результаты последних экспертиз", - сообщил он.

По словам Трубы, события того дня воспроизведены и установлены ГБР поминутно.

Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела. Позже стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.

Как сообщал УНН, выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял мальчик.

По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Позже стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу, где пострадавший впоследствии скончался.

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