Дело об убийстве 5-летнего Кирилла: в ГБР отчитались о ходе расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Расследование дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевской области находится на завершающем этапе. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.
"На завершающем этапе находится расследование убийства Кирилла Тлявова. Ждем результаты последних экспертиз", - сообщил он.
По словам Трубы, события того дня воспроизведены и установлены ГБР поминутно.
Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела. Позже стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Как сообщал УНН, выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял мальчик.
По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Позже стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу, где пострадавший впоследствии скончался.