Троє українців потрапили в залікову зону етапу Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Естерсунді відбулися заключні гонки переслідування сезону Кубку світу з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Деталі
Дмитро Підручний, який стартував у четвертому десятку зумів значно покращити своє становище і фінішував 13-м із 3-ма не закритими мішенями на вогневих рубежах. Також до очкової зони зуміли потрапити Богдан Цимбал із 33-м місцем (4), та Антон Дудченко — 37 (3).
Відзначимо також важливий факт: троє українців в непростих погодних умовах потрапили в п’ятірку кращих в гонці за швидкострільністю. Підручний відпрацював вогневі рубежі з другим часом, Тищенко і Цимбал стали за цим показником четвертим і п’ятим.
Перемога у гонці дісталася норвезькому дуету — Штурла Легрейд випередив на 22,6 с свого співвітчизника Йоганнеса Бьо. Трійку замкнув італієць Лукас Хофер.
Зазначимо, що для Цимбала, Дудченка та Тищенка міжнародний сезон завершено. Дмитро Підручний змагатиметься в останній гонці сезону, мас-старті.
Доповнення
У жіночій гонці переслідування очки серед українок зуміли завоювати лише Олена Підгрушна — 30-та та Дар’я Блашко — 37-ма.