Три матчі за п'ять днів: в АПЛ назвали можливий варіант завершення чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Футболістів англійських дивізіонів, серед яких і Прем'єр-ліга, попередили про потенційно насичений календарі після відновлення матчів чемпіонату, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Такий перевантажений список матчів може бути необхідний, якщо ліги будуть переслідувати мету завершення змагань до 30 червня, щоб уникнути договірних і юридичних ускладнень.
Гравці також були проінформовані про те, що сезон майже неминуче відновиться за закритими дверима.
Натомість футболісти залишились вкрай незадоволеними, що їм загрожує зіграти до трьох матчів за п'ять днів після того, як чемпіонати продовжаться.
Крім того, у дуже багатьох гравців є сумніви щодо відновлення змагань в той час як коронавірус продовжує поширюватися, оскільки вони бояться заразитися хворобою і передати її членам сім'ї.
Примітно, що перспектива виступів три рази за 120 годин збільшить ймовірність травм м'язів гравців.
Варто відзначити, що деякі клуби розповіли про побоювання, оскільки пройде ще два місяці, перш ніж чемпіонат відновить свій виступ, і обговорили, як вони будуть керувати підготовкою своїх гравців, які тренуються тільки вдома.