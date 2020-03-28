Три матча за пять дней: в АПЛ назвали возможный вариант завершения чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Футболистов английских дивизионов, среди которых и Премьер-лига, предупредили о потенциально насыщенном календаре после восстановления матчей чемпионата, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Такой перегруженный список матчей может быть необходим, если лиги будут преследовать цель завершения соревнований до 30 июня, чтобы избежать договорных и юридических осложнений.
Игроки также были проинформированы о том, что сезон почти неизбежно восстановится за закрытыми дверями.
Зато футболисты остались крайне недовольны, что им грозит сыграть до трех матчей за пять дней после того, как чемпионаты продолжатся.
Кроме того, у очень многих игроков есть сомнения по восстановлению соревнований в то время как коронавирус продолжает распространяться, поскольку они боятся заразиться болезнью и передать ее членам семьи.
Примечательно, что перспектива выступлений три раза за 120 часов увеличит вероятность травм мышц игроков.
Стоит отметить, что некоторые клубы рассказали об опасениях, поскольку пройдет еще два месяца, прежде чем чемпионат восстановит свое выступление, и обсудили, как они будут руководить подготовкой своих игроков, которые тренируются только дома.