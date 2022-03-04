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Третій раунд переговорів України та Росії може відбутися вже завтра – Подоляк

Третій раунд переговорів України та Росії може відбутися вже завтра – Подоляк

Київ • УНН

 • 333415 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Третій раунд переговорів Росії та України може відбутися 5 чи 6 березня. Про це під час брифінгу заявив радник глави Офісу президента та представник української делегації у переговорах із РФ Михайло Подоляк, передає УНН.

Цитата

“Третій етап може бути або завтра або післязавтра. Ми перебуваємо в постійному контакті та на прямому зв’язку. Коли буде зрозуміло, що ми готові говорити далі про припинення вогню, у нас є опція, та вони готові - ми їдемо буквально от зараз. Делегація поїде працювати”, - заявив Подоляк.

Він додав, що заради припинення вогню та загибелі українців - українська делегація готова виїхати у будь-який час.

Додамо

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією триватимуть тяжко, але вони будуть.

Позиція Російської Федерації жорстка, однак позиція України у перемовинах дуже підсилена західними партнерами.

Контекст

28 лютого на кордоні з Білоруссю відбулися переговори між Україною і Росією. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються у свої країни для консультацій.

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, президент України Володимир Зеленський повністю проінформований про розмову, яка відбулася між українською та російською делегацією. 

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