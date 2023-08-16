Третій раунд кваліфікації Ліги Європи УЄФА: чи вірять букмекери у прохід Дніпра-1 до наступної стадії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні, 17 серпня, Дніпро-1 зіграє матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Суперником, як і тиждень тому буде празька Славія, яка у першому матчі розгромила українську команду з рахунком 3:0, пише УНН.

Де грають, суддівська бригада, хто показує матч

Свій формально домашній матч Дніпро-1 зіграє у словацькому місті Кошице на стадіоні місцевого футбольного клубу. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Матч обслуговуватиме бригада арбітрів з Іспанії на чолі з Хесусом Хіль Мансано. На лініях йому допомагатимуть Анхель Невадо Родрігес та Хев’єр Мартінес Ніколас. Четвертий арбітр — Мігеля Анхеля Ортіса Арьяса.

В Україні гру транслюватиме телеканал УНІАН.

Що говорять букмекери

Однозначним фаворитом букмекерів є команда зі столиці Чехії. Ставки на перемогу Славії приймаються з коефіцієнтом — 1,73, на нічию — 3,98, на перемогу Дніпра-1 — 5,00.

Коефіцієнт на прохід Славії до наступного етапу складає — 1,001, а на прохід Дніпра-1 — 21,00.

Додатково

Якщо за підсумком двох матчів Дніпро-1 зуміє сенсаційно виграти у Славії, то у наступному раунді зіграє з луганською Зорею.

Та, скоріш за все, у плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Європи ще з одним українським клубом гратимуть саме чехи.

У Дніпра-1 у разі поразки залишиться останній шанс залишитися в єврокубках до зими — у плей-офф группового етапу Ліги Конференцій треба буде обіграти переможця пари Лех (Польща) — Спартак Трнава (Словаччина).

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