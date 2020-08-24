Трамп ввів режим надзвичайного стану у Техасі через тропічні шторми

Документ передбачає надання федеральної допомоги на додаток до зусиль, вжитих керівництвом штату. “Рішення президента дозволить міністерству внутрішньої безпеки та Федеральному агентству США з надзвичайних ситуацій координувати всі зусилля по ліквідації наслідків стихійних лих”, — зазначено в заяві.

Раніше Трамп ввів режим надзвичайної ситуації в штатах Луїзіана і Міссісіпі, а також в асоційованій зі Сполученими Штатами острівній державі Пуерто-Ріко. За словами глави Білого дому, “Марко” досягне американського узбережжя в понеділок, а “Лаура” — через два дні.

За даними Національного центру зі спостереження за ураганами США, в даний час тропічний шторм “Марко” знаходиться в 65 км на південний схід від гирла річки Міссісіпі, максимальна швидкість вітру в його межах становить 18 м/с. Максимальна швидкість поривів вітру в межах тропічного шторму “Лаура” досягає 26 м/с, шторм знаходиться в 25 км на південь від кубинського острова Ларго-дель-Сур.