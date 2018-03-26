Трамп виступив за більш жорсткі заходи у боротьбі з ісламістами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність більш жорстких заходів після теракту на півдні Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Twitter-акаунт президента США.
“Франція вшановує великого героя. Офіцер загинув після того як помінявся місцями з заручницею під час теракту ІДІЛ. Так багато сміливості по всьому світу у тих, хто постійно бореться з радикальним ісламським тероризмом. Потрібні більш жорсткі заходи, особливо на кордонах”, — зазначив американський президент у соціальній мережі.
Як повідомляв УНН, у будинку організатора теракту на півдні Франції знайшли “записку-заповіт” на вірність “ІД”.