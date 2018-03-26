Трамп выступил за более жесткие меры в борьбе с исламистами

“Франция чтит великого героя. Офицер погиб после того как поменялся местами с заложницей во время теракта ИГИЛ. Так много смелости по всему миру у тех, кто постоянно борется с радикальным исламским терроризмом. Нужны более жесткие меры, особенно на границах”, — отметил американский президент в социальной сети.

Как сообщал УНН, в доме организатора теракта на юге Франции нашли “записку-завещание” на верность “ИГ”.