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Трамп: США розробляють неймовірні нові озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. США розробляють "неймовірні нові озброєння", в тому числі підводні човни новітнього зразка. Про це заявив у понеділок президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів, передає УНН.

Трамп: США розробляють неймовірні нові озброєння

Зі слів президента випливало, що в найближчі тижні американська сторона може продемонструвати деякі нові збройові системи.

“Ми зараз розробляємо неймовірні нові озброєння. У нас є такі озброєння, які ніхто навіть не може собі уявити, — сказав президент США. — Маємо намір зробити пару зупинок в найближчі чотири-п’ять тижнів. Щось (з нових систем) ми демонструємо, а щось ні”.

США, зазначив він, розвивають і оновлюють ядерні озброєння.

“Ми будуємо підводні човни, про які навіть ніхто не може подумати, — заявив Трамп. — Сподіваюся, нам ніколи не доведеться їх використовувати”.

Нагадаємо, Трамп побоюється, що можливий імпічмент погано позначиться на його біографії.

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