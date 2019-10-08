Трамп: США розробляють неймовірні нові озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. США розробляють "неймовірні нові озброєння", в тому числі підводні човни новітнього зразка. Про це заявив у понеділок президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів, передає УНН.
Зі слів президента випливало, що в найближчі тижні американська сторона може продемонструвати деякі нові збройові системи.
“Ми зараз розробляємо неймовірні нові озброєння. У нас є такі озброєння, які ніхто навіть не може собі уявити, — сказав президент США. — Маємо намір зробити пару зупинок в найближчі чотири-п’ять тижнів. Щось (з нових систем) ми демонструємо, а щось ні”.
США, зазначив він, розвивають і оновлюють ядерні озброєння.
“Ми будуємо підводні човни, про які навіть ніхто не може подумати, — заявив Трамп. — Сподіваюся, нам ніколи не доведеться їх використовувати”.
Нагадаємо, Трамп побоюється, що можливий імпічмент погано позначиться на його біографії.