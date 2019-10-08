Трамп: США разрабатывают невероятные новые вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. США разрабатывают "невероятные новые вооружения", в том числе подводные лодки новейшего образца. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, передает УНН.
Из слов президента следовало, что в ближайшие недели американская сторона может продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.
“Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить, — сказал президент США. — Намерены сделать пару остановок в ближайшие четыре-пять недель. Что-то (из новых систем) мы продемонстрируем, а что-то нет”.
США, отметил он, развивают и обновляют ядерные вооружения.
“Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать, — заявил Трамп. — Надеюсь, нам никогда не придется их использовать”.
Напомним, Трамп опасается, что возможен импичмент плохо скажется на его биографии.