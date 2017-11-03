Трамп прокоментував видалення свого аккаунту у Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп назвав винуватця короткочасного відключення свого аккаунта в Twitter "шахраєм". Про це він заявив на своїй відновленій сторінці в мікроблозі, передає УНН.
"Мій Twitter-аккаунт було видалено протягом 11 хвилин шахраєм-співробітником. Гадаю, мої слова нарешті почали доходити до кого потрібно і мати вплив", - заявив Трамп.
Нагадаємо, акаунт президента США Дональда Трампа в Twitter був “ненавмисно відключений” і не працював 11 хвилин.