Трамп прокомментировал удаление своего аккаунта в Twitter

"Мой Twitter-аккаунт был удален в течение 11 минут мошенником-сотрудником. Думаю, мои слова начали доходить до кого нужно и иметь влияние", - заявил Трамп.

Напомним, аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter был "нечаянно отключен" и не работал 11 минут.