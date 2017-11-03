Трамп прокомментировал удаление своего аккаунта в Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп назвал виновника кратковременного отключения своего аккаунта в Twitter "мошенником". Об этом он заявил на своей восстановленной странице в микроблоге, передает УНН.
"Мой Twitter-аккаунт был удален в течение 11 минут мошенником-сотрудником. Думаю, мои слова начали доходить до кого нужно и иметь влияние", - заявил Трамп.
Напомним, аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter был "нечаянно отключен" и не работал 11 минут.