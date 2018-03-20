Трамп привітав Путіна з перемогою на виборах - Кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. За ініціативою американської сторони відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Американський Президент привітав Володимира Путіна з перемогою на виборах, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби на сайті Кремля.
У Кремлі заявили, що американський Президент привітав Путіна з перемогою на виборах президента РФ.
"Лідери висловилися на користь розвитку практичної взаємодії на різних напрямках, в тому числі в питаннях забезпечення стратегічної стабільності і боротьби з міжнародним тероризмом," - йдеться в повідомленні РФ.
Зокрема, було наголошено на важливості скоординованих зусиль з обмеження гонки озброєнь.
При обміні думками з питань економічного співробітництва була проявлена зацікавленість в його активізації. Окремо порушувалася сфера енергетики, йдеться в повідомленні.
Крім того, лідери обговорили Українське та Сирійське питання. З обох сторін наголошено на необхідності досягнення якнайшвидших зрушень в їх врегулюванні.
Під час розмови було також висловлено задоволення певним зниженням напруженості навколо Корейського півострова, акцентована доцільність продовження послідовних зусиль для розв'язання ситуації мирними, дипломатичними засобами.
Домовлено про розвиток подальших двосторонніх контактів, в тому числі з урахуванням змін в керівництві Держдепартаменту США. Особливу увагу приділено опрацювання питання про проведення можливої зустрічі на вищому рівні.
В Кремлі повідомили, що розмова мала конструктивний, діловий характер і була орієнтована на подолання проблем, що накопичилися в російсько-американських відносинах.
Нагадаємо, раніше телеканал NBC News повідомив, що у четвер лідери Росії та США провели телефонну розмову.