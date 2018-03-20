Трамп привітав Путіна з перемогою на виборах - Кремль

КИЇВ. 20 березня. УНН. За ініціативою американської сторони відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Американський Президент привітав Володимира Путіна з перемогою на виборах, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби на сайті Кремля.