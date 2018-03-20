Трамп поздравил Путина с победой на выборах - Кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Американский Президент поздравил Владимира Путина с победой на выборах, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы на сайте Кремля.
В Кремле заявили, что американский Президент поздравил Путина с победой на выборах президента РФ.
"Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом", - говорится в сообщении РФ.
В частности, была отмечена важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.
При обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества была проявлена заинтересованность в его активизации. Отдельно поднималась сфера энергетики, говорится в сообщении.
Кроме того, сообщают лидеры обсудили Украинский и Сирийский вопрос. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании.
Во время разговора также выражено удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова, акцентирована целесообразность продолжения последовательных усилий для разрешения ситуации мирными, дипломатическими средствами.
Достигнута договоренность о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.
В Кремле сообщили, что разговор имел конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление проблем, накопившихся в российско-американских отношениях.
Напомним, ранее телеканал NBC News сообщил, что в четверг лидеры России и США провели телефонный разговор.