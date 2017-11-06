Трамп назвав стрілянину в церкві Техасу проблемою психічного здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що стрілянина в техаській церкві - це інцидент, пов'язаний не із ситуацією зі зброєю в країні, а з проблемами психічного здоров'я. Про це він заявив на прес-конференції в Токіо, передає УНН з посиланням на ABC News.
"У нашій країні існує багато проблем з психічним здоров'ям, як і у багатьох інших країнах. Але це не ситуація зі зброєю", - сказав він.
Він також зазначив, що ліквідувати зловмисника вдалось завдяки тому, що зброя була в інших людей.
"На щастя, у когось іншого була зброя, щоб відкрити вогонь у відповідь", - сказав Д.Трамп.
Нагадаємо, внаслідок стрілянини у техаській церкві щонайменше 27 осіб загинули.
Як повідомляв УНН, правоохоронці встановили особу зловмисника, який влаштував стрілянину у баптистській церкві Сазерленд-Спрінгс в Техасі.