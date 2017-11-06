Трамп назвал стрельбу в церкви Техаса проблемой психического здоровья

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59729 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127749 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 107009 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109581 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107834 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100753 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105558 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102632 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Трамп назвал стрельбу в церкви Техаса проблемой психического здоровья

Трамп назвал стрельбу в церкви Техаса проблемой психического здоровья

Киев  •  УНН

 • 9929 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что стрельба в техасской церкви - это инцидент, связанный не с ситуацией с оружием в стране, а с проблемами психического здоровья. Об этом он заявил на пресс-конференции в Токио, передает УНН со ссылкой на ABC News.

"В нашей стране существует много проблем с психическим здоровьем, как и во многих других странах. Но это не ситуация с оружием", - сказал он.

Он также отметил, что ликвидировать злоумышленника удалось благодаря тому, что оружие было у других людей.

"К счастью, у кого-то другого было оружие, чтобы открыть огонь в ответ", - сказал Д.Трамп.

Напомним, в результате стрельбы в техасской церкви меньшей мере 27 человек погибли.

Как сообщал УНН, правоохранители установили личность злоумышленника, который устроил стрельбу в баптистской церкви Сазерленд-Спрингс в Техасе.

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