Трамп назвал стрельбу в церкви Техаса проблемой психического здоровья
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что стрельба в техасской церкви - это инцидент, связанный не с ситуацией с оружием в стране, а с проблемами психического здоровья. Об этом он заявил на пресс-конференции в Токио, передает УНН со ссылкой на ABC News.
"В нашей стране существует много проблем с психическим здоровьем, как и во многих других странах. Но это не ситуация с оружием", - сказал он.
Он также отметил, что ликвидировать злоумышленника удалось благодаря тому, что оружие было у других людей.
"К счастью, у кого-то другого было оружие, чтобы открыть огонь в ответ", - сказал Д.Трамп.
Напомним, в результате стрельбы в техасской церкви меньшей мере 27 человек погибли.
Как сообщал УНН, правоохранители установили личность злоумышленника, который устроил стрельбу в баптистской церкви Сазерленд-Спрингс в Техасе.