Трамп назвал стрельбу в церкви Техаса проблемой психического здоровья

"В нашей стране существует много проблем с психическим здоровьем, как и во многих других странах. Но это не ситуация с оружием", - сказал он.

Он также отметил, что ликвидировать злоумышленника удалось благодаря тому, что оружие было у других людей.

"К счастью, у кого-то другого было оружие, чтобы открыть огонь в ответ", - сказал Д.Трамп.

Напомним, в результате стрельбы в техасской церкви меньшей мере 27 человек погибли.

Как сообщал УНН, правоохранители установили личность злоумышленника, который устроил стрельбу в баптистской церкви Сазерленд-Спрингс в Техасе.