Трамп готовий обкласти митом імпорт з Китаю на 500 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий ввести мита на китайські товари, імпортовані в США, якщо виникне така необхідність - аж до 500 мільярдів доларів. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу CNBC, передає УНН.
"Я готовий дійти до 500", - сказав президент США.
Видання уточнює, що згідно з офіційними даними, йдеться про китайський імпорт, прийнятий СШАу 2017 році, - на суму обсягом 505,5 млрд дол. США, у порівнянні з 129,9 млрд дол. експорту до Китаю.
Наразі в торговельній війні, яка розростається, США ввели митний збір у 25% лише на 34 млрд дол. китайського імпорту, Китай відповів дзеркально.