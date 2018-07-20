Трамп готов обложить пошлинами импорт из Китая на 500 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов ввести пошлины на китайские товары, импортированные в США, если возникнет такая необходимость - вплоть до 500 миллиардов долларов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNBC, передает УНН.
"Я готов дойти до 500", - сказал президент США.
Издание уточняет, что согласно официальным данным, речь идет о китайском импорте, принятом США в 2017 году, - на сумму в размере 505,5 млрд долл. США, по сравнению с 129,9 млрд долл. экспорта в Китай.
До сих пор в разрастающейся торговой войне США ввели таможенный сбор в 25% только на 34 млрд долл. китайского импорта, Китай ответил зеркально.