Трамп готов обложить пошлинами импорт из Китая на 500 млрд долларов

"Я готов дойти до 500", - сказал президент США.

Издание уточняет, что согласно официальным данным, речь идет о китайском импорте, принятом США в 2017 году, - на сумму в размере 505,5 млрд долл. США, по сравнению с 129,9 млрд долл. экспорта в Китай.

До сих пор в разрастающейся торговой войне США ввели таможенный сбор в 25% только на 34 млрд долл. китайского импорта, Китай ответил зеркально.