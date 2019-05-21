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Трамп дав вказівку своєму екс-раднику не виступати з показаннями в Конгресі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп в понеділок, 20 травня, розпорядився про те, щоб колишній провідний юрисконсульт Білого дому Дон Макган не давав свідчень у Конгресі про можливе перешкоджання президента Дональда Трампа розслідування скандалу навколо втручання Росії в американські вибори 2016 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Білий дім заявляє про те, що Макган не зобов’язаний давати показання, так як у нього є “конституційний імунітет” і йому слід “захищати прерогативу канцелярії президента”.

Макган виступати в Конгресі 21 травня не буде, заявив його адвокат голові Юридичного комітету Палати представників, повідомляє агентство Reuters, у розпорядженні якого опинився текст листа. Якщо Макган не виступить перед Конгресом, то “прийшов час почати імпічмент”, сказав телеканалу MSNBC конгресмен-демократ, що входить в цей комітет, Девід Сісілін.

Дональд Трамп, за його словами, перешкоджає збору доказів, а також встановленню істини.

“Вище закону немає нікого, і президент США — не виняток”, — підкреслив Сісілін.

Нагадаємо, юридичний комітет Палати представників раніше запросив Макган виступити 21 травня. Голова комітету Джерролд Надлер тоді заявляв, що доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера містить суттєві докази того, що Трамп, зокрема, перешкоджав правосуддю і Макган є важливим свідком цих заходів. Надлер впевнений, що тепер обов’язок Конгресу — виявити всі неправомірні дії Трампа і прийняти рішення про подальші дії парламенту.

У квітні Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче, щоб колишні і діючі співробітники Білого дому давали свідчення на слуханнях в Конгресі США в зв’язку з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера.

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