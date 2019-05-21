Трамп дав вказівку своєму екс-раднику не виступати з показаннями в Конгресі

КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп в понеділок, 20 травня, розпорядився про те, щоб колишній провідний юрисконсульт Білого дому Дон Макган не давав свідчень у Конгресі про можливе перешкоджання президента Дональда Трампа розслідування скандалу навколо втручання Росії в американські вибори 2016 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.