Той, хто не краде: УНН запитав у людей про їхнього улюбленого народного депутата

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Напередодні нового політичного сезону, стартом якого вважається перше засідання Верховної Ради після літніх канікул, редакція УНН запитала у пересічних українців, хто з українських парламентарів їхній улюбленець.

Цитата:

“Раніше я був за Кличка, тепер за Зеленського” - каже житель Києва.

Деякі чоловіки відповідають: “Депутати мають подобатись? Не мають, нам чоловіки не подобаються”.

“Я на це не звертаю уваги”, - додає інший житель.

“Той, що не краде”, - відповів ще один житель міста.

Деталі

Ми опитали більше сотні пересічних українців на вулицях Києва і жоден з них не зміг назвати хоча б кількох народних депутатів нинішнього скликання. Превалююча більшість респондентів згадувала імена відомих політиків минулого, при чому тих персонажів, які народними депутатами не були.

Деяким громадянам імпонує “зухвалість та мислення” Анатолія Шарія (не є народним депутатом - ред.), “чітка позиція Олени Зеркаль (українська дипломатка та юристка, наразі не є народним депутатом - ред.)”, а деякі взагалі не знають жодного народного депутата.

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