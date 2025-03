Ткаченко заперечує закиди про "спробу захоплення" Одеської кіностудії за допомогою Коломойського

Деталі

У коментарі "Детектор медіа" Ткаченко заявив, що є співвласником Одеської кіностудії з 2006 року.

"Це був мій власний бізнес, який я мав ще до приходу в 1+1 медіа, тому захоплювати мені не потрібно було нічого. Попередні домовленості були досягнуті в 2016 році, а реалізація угоди зі зміною часток була в 2017 році. У 2019 році я передав в управління всі свої корпоративні права, як цього вимагає закон. У 2020 році я продав акції англійській компанії Олександра Морозова. Угода передбачала терміни і умови розрахунку, тому при отриманні мною доходу - кошти будуть відображені в декларації, відповідно до вимог законодавства", - заявив Ткаченко.

Міністр додав, що це був не офшор, а легально створена британська компанія під юрисдикцією Англії з відкритим реєстром.

"Те, що ви відзначаєте як "отримав в подарунок", в дійсності є лише видом угоди, до якого не має стосунку Коломойський. Звичайна практика юристів, коли в іноземній компанії без діяльності змінюється акціонер. Відповідний дохід мною був задекларований і відображений в податковій декларації з подальшою сплатою податку", - говорить міністр.

Додамо

Матеріали витоку документів Pandora Papers, досліджені журналістами "Слідство.Інфо" свідчать, що Ткаченко разом з Ігорем Коломойським нібито брали участь в спробі захопити контрольний пакет акцій Одеської кіностудії.

Розслідувачі повідомляють, що 11 жовтня 2016 року Ткаченко нібито отримав в подарунок від Коломойського права на британську компанію-"обгортку" Big Boom LTD. Вже через тиждень компанія Big Boom LTD змінила назву на Cinema Love LTD і придбала Фонд розвитку кіномистецтва у Punta Crescent Limited, компанії Тетяни Тарути, дочки бізнесмена Сергія Тарути.

Умови угоди Ткаченко коментувати розслідувачам тоді відмовився, пославшись на комерційну таємницю.

Представляти свої інтереси в Фонді розвитку кіномистецтва Ткаченко доручив В'ячеславу Мієнку - заступнику гендиректора "1+1" з правових питань.

За інформацією "Слідство.Інфо", компанія Мієнка супроводжувала роботу Cinema Love LTD, зокрема відповідала за роботу з міжнародною юридичною компанією Alpha Consulting. Мієнко увійшов до наглядової ради Одеської кіностудії, а партнерка і директор його компанії Smart Solutions, Анна Савченко, стала членом ревізійної комісії у тій же Одеській кіностудії. 2017 року директором Одеської кіностудії призначили Андрія Осипова - виконавчого директора компанії Smart Solutions.

"Оскільки компанія Smartsolutions була моїм юридичним радником, адвокати Smartsolutions увійшли до керівних органів та антикризової команди щодо впорядкування діяльності Одеської кіностудії. Зокрема, серед них Анна Савченко та Андрій Осипов", - пояснив Олександр Ткаченко. Під час директорства Андрія Осипова Одеська кіностудія подала позов до Міністерства культури, в результаті якого держава могла втратити контрольний пакет акцій кіностудії, проте суд відмовив у позовних вимогах. Ткаченко стверджує, що не погоджував текст позову, а Осипов - що керувався інтересами підприємства.

Також у розслідуванні йдеться, що в 2018 році партнером Ткаченка по Одеській кіностудії став забудовник Андрій Вавриш, з персоною якого пов'язують забудову на Французькому бульварі (недалеко від кіностудії) - РК "Kandinsky Odessa Residence".

Через конфлікт інтересів Олександр Ткаченко після обрання до Верховної Ради продав свою частку Одеської кіностудії банкіру Олександру Морозову, проте в декларації про доходи отримані за цю частку гроші не вказав. За інформацією "Слідства.інфо", Морозов не платив Ткаченку. Розслідувачі припускають, що Морозов - номінальний власник частки, яка реально належить Ткаченку.