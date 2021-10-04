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Ткаченко отрицает упреки о “попытке захвата” Одесской киностудии с помощью Коломойского

Ткаченко отрицает упреки о “попытке захвата” Одесской киностудии с помощью Коломойского

Киев  •  УНН

 • 10757 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал информацию ресурса “Слідство.Інфо” по материалам Pandora Papers, согласно которому он с олигархом Игорем Коломойским якобы участвовал в попытке захватить контрольный пакет акций Одесской киностудии, передает УНН

Детали

В комментарии “Детектор медиа” Ткаченко заявил, что является совладельцем Одесской киностудии с 2006 года. 

“Это был мой собственный бизнес, который я имел еще до прихода в 1 + 1 медиа, поэтому захватывать мне не нужно было ничего. Предварительные договоренности были достигнуты в 2016, а реализация соглашения с изменением долей была в 2017 году. В 2019 году я передал в управление все свои корпоративные права, как этого требует закон. В 2020 году я продал акции английской компании Александра Морозова. Соглашение предусматривало сроки и условия расчета, поэтому при получении мной дохода — средства будут отражены в декларации в соответствии с требованиями законодательства”, — заявил Ткаченко.

Министр добавил, что это был не оффшор, а легально создана британская компания под юрисдикцией Англии с открытым реестром.

“То, что вы отмечаете как „получил в подарок“, в действительности является лишь видом соглашения, к которому не имеет отношения Коломойский. Обычная практика юристов, когда в иностранной компании без деятельности меняется акционер. Соответствующий доход мной был задекларировано и отражено в налоговой декларации с последующей уплатой налога”, — говорит министр.

Добавим

Материалы утечки документов Pandora Papers, исследованые журналистами “Слідство.Інфо” свидетельствуют, что Ткаченко вместе с Игорем Коломойским якобы участвовали в попытке захватить контрольный пакет акций Одесской киностудии.

Расследователи сообщают, что 11 октября 2016 Ткаченко якобы получил в подарок от Коломойского права на британскую компании-“обертку” Big Boom LTD. Уже через неделю компания Big Boom LTD сменила название на Cinema Love LTD и приобрела Фонд развития киноискусства в Punta Crescent Limited, компании Татьяны Таруты, дочери бизнесмена Сергея Таруты.
Условия соглашения Ткаченко комментировать расследователям тогда отказался, сославшись на коммерческую тайну.

Представлять свои интересы в Фонде развития киноискусства Ткаченко поручил Вячеславу Миенко — заместителю гендиректора “1 + 1” по правовым вопросам.

По информации “Слідство.Інфо”, компания Миенко сопровождала работу Cinema Love LTD, в частности отвечала за работу с международной юридической компанией Alpha Consulting. Миенко вошел в наблюдательный совет Одесской киностудии, а партнерша и директор его компании Smart Solutions, Анна Савченко, стала членом ревизионной комиссии той же Одесской киностудии. 2017 директором Одесской киностудии назначили Андрея Осипова — исполнительного директора компании Smart Solutions.

“Поскольку компания Smartsolutions была моим юридическим советником, адвокаты Smartsolutions вошли в руководящие органы и антикризисной команды по благоустройству деятельности Одесской киностудии. В частности, среди них Анна Савченко и Андрей Осипов”, — пояснил Александр Ткаченко. Во время директорства Андрея Осипова Одесская киностудия подала иск к Министерству культуры, в результате которого государство могло потерять контрольный пакет акций киностудии, однако суд отказал в исковых требованиях. Ткаченко утверждает, что не согласовывал текст иска, а Осипов — что руководствовался интересами предприятия.

Также в расследовании говорится, что в 2018 партнером Ткаченко по Одесской киностудии стал застройщик Андрей Ваврыш, с персоной которого связывают застройку на Французском бульваре (недалеко от киностудии) — ЖК “Kandinsky Odessa Residence”.

Из-за конфликта интересов Александр Ткаченко после избрания в Верховную Раду продал свою долю Одесской киностудии банкиру Александру Морозову, однако в декларации о доходах полученные за эту долю деньги не указал. По информации “Слидства.инфо”, Морозов не платил Ткаченко. Расследователи предполагают, что Морозов — номинальный владелец доли, которая реально принадлежит Ткаченко.

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