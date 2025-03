Time: звання "Людина року" присвоєно Байдену і Харріс

За оцінкою редакції Time, Байден "був названий 46-м президентом Сполучених Штатів під час історичних і безпрецедентних виборів". Журнал ставить колишньому віце-президенту країни в заслугу те, що він на президентських виборах в листопаді набрав найбільшу кількість голосів в історії США, побивши рекорд 44-го глави держави Барака Обами.

Журнал у четвер оголосив шорт-лист претендентів на це звання. Крім Байдена, ними були чинний президент США Дональд Трамп, співробітники системи охорони здоров'я разом з головним інфекціоністом США Ентоні Фаучі, а також учасники руху за расову справедливість. Камала Харріс в цей шорт-лист внесена не була.

Нагадаємо, людиною 2019 року за версією журналу Time стала 16-річна екоактівістка зі Швеції Грета Тунберг.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4

— TIME (@TIME) December 11, 2020