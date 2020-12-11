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Time: звання "Людина року" присвоєно Байдену і Харріс

Time: звання "Людина року" присвоєно Байдену і Харріс

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Обраний президент США Джозеф Байден і його напарниця по передвиборній гонці Камала Харріс стали володарями звання "Людина року" за версією американського журналу Time, передає УНН із посиланням на сайт видання.

За оцінкою редакції Time, Байден "був названий 46-м президентом Сполучених Штатів під час історичних і безпрецедентних виборів". Журнал ставить колишньому віце-президенту країни в заслугу те, що він на президентських виборах в листопаді набрав найбільшу кількість голосів в історії США, побивши рекорд 44-го глави держави Барака Обами.

Журнал у четвер оголосив шорт-лист претендентів на це звання. Крім Байдена, ними були чинний президент США Дональд Трамп, співробітники системи охорони здоров'я разом з головним інфекціоністом США Ентоні Фаучі, а також учасники руху за расову справедливість. Камала Харріс в цей шорт-лист внесена не була.

Нагадаємо, людиною 2019 року за версією журналу Time стала 16-річна екоактівістка зі Швеції Грета Тунберг.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4

— TIME (@TIME) December 11, 2020

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