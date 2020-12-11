Time: звание "Человек года" присвоено Байдену и Харрис
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Избранный президент США Джозеф Байден и его напарница по предвыборной гонке Камала Харрис стали обладателями звания "Человек года" по версии американского журнала Time, передает УНН со ссылкой на сайт издания.
По оценке редакции Time, Байден “был назван 46-м президентом Соединенных Штатов во время исторических и беспрецедентных выборов”. Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре набрал наибольшее количество голосов в истории США, побив рекорд 44-го главы государства Барака Обамы.
Журнал в четверг объявил шорт-лист претендентов на это звание. Кроме Байдена, ими были действующий президент США Дональд Трамп, сотрудники системы здравоохранения вместе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, а также участники движения за расовую справедливость. Камала Харрис в этот шорт-лист включена не была.
Напомним, человеком 2019 года по версии журнала Time стала 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг.
Joe Biden and Kamala Harris are TIME’s 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4— TIME (@TIME) December 11, 2020