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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 71944 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95058 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115122 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150245 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198580 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194804 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282056 просмотра

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Time: звание "Человек года" присвоено Байдену и Харрис

Time: звание "Человек года" присвоено Байдену и Харрис

Киев  •  УНН

 • 13112 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Избранный президент США Джозеф Байден и его напарница по предвыборной гонке Камала Харрис стали обладателями звания "Человек года" по версии американского журнала Time, передает УНН со ссылкой на сайт издания.

По оценке редакции Time, Байден “был назван 46-м президентом Соединенных Штатов во время исторических и беспрецедентных выборов”. Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре набрал наибольшее количество голосов в истории США, побив рекорд 44-го главы государства Барака Обамы.

Журнал в четверг объявил шорт-лист претендентов на это звание. Кроме Байдена, ими были действующий президент США Дональд Трамп, сотрудники системы здравоохранения вместе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, а также участники движения за расовую справедливость. Камала Харрис в этот шорт-лист включена не была.

Напомним, человеком 2019 года по версии журнала Time стала 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME’s 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4

— TIME (@TIME) December 11, 2020

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