Time: звание "Человек года" присвоено Байдену и Харрис

По оценке редакции Time, Байден “был назван 46-м президентом Соединенных Штатов во время исторических и беспрецедентных выборов”. Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре набрал наибольшее количество голосов в истории США, побив рекорд 44-го главы государства Барака Обамы.

Журнал в четверг объявил шорт-лист претендентов на это звание. Кроме Байдена, ими были действующий президент США Дональд Трамп, сотрудники системы здравоохранения вместе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, а также участники движения за расовую справедливость. Камала Харрис в этот шорт-лист включена не была.

Напомним, человеком 2019 года по версии журнала Time стала 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME’s 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4

— TIME (@TIME) December 11, 2020