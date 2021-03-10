Тимчасова слідча комісія очікує від Жмака інформацію про роботу Укрзалізниці - Мурдій

Цитата

"Були сформульовані певні питання стосовно правління Укрзалізниці, які викладені в запитах ТСК і на які ми очікуємо відповіді. Ми будемо працювати з цією інформацією і розуміти загальну ситуацію в УЗ, після чого ставити питання всередині підприємства", - сказав Мурдій.

Деталі

Він також прокоментував можливість проходження поліграфа на засіданні ТСК главою УЗ Жмаком, на який останній погодився на сьогоднішній прес-конференції. На думку Мурдія, поліграф не потрібен, але "забезпечити можна".

"Те, що він прийде на ТСК - це дуже добре. Є цифри, з якими складно сперечатися і за якими можна ставити питання, отримуючи відповіді чи ні", - сказав політик.

Доповнення

За словами самого Жмака, шкода державній "Укрзалізниці" в 2020 році становила 11 млрд грн. За даними експертів, істотно впав дохід від вантажоперевезень - основного джерела доходу всієї УЗ через рішення правління знизити тарифи на цю послугу. Серед антикризових заходів на наступний рік - підвищення вартість залізничних квитків на 20%. При цьому планується скоротити третину персоналу УЗ.