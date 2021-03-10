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Временная следственная комиссия ожидает от Жмака информацию о работе Укрзализныци - Мурдий

Временная следственная комиссия ожидает от Жмака информацию о работе Укрзализныци - Мурдий

Киев  •  УНН

 • 13137 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Члены Временной следственной Комиссии (ВСК) ВР по оценке критической ситуации “Укрзализныци” ожидают от правления госкомпании ответов на свои запросы. Об этом сообщил народный депутат от фракции “Слуга народа”, член ВСК Игорь Мурдий в комментарии УНН.

Цитата

“Были сформулированы определенные вопросы к правлению Укрзализныци, которые изложены в запросах ВСК и на которые мы ожидаем ответы. Мы будем работать с этой информацией и понимать общую ситуацию в УЗ, после чего ставить вопросы внутри предприятия”, — сказал Мурдий.

Детали

Он также прокомментировал возможность прохождения полиграфа на заседании ВСК главой УЗ Жмаком, на который последний согласился на сегодняшней пресс-конференции. По мнению Мурдия, полиграф не нужен, но “обеспечить можно”.

“То, что он прийдет на ВСК- это очень хорошо. Есть цифры, с которыми сложно спорить и по которым можно задавать вопросы, получая или нет ответы”, — сказал политик.

Дополнение

По словам самого Жмака ущерб государственной “Укрзализныци” в 2020 году составил 11 млрд грн. По данным экспертов, существенно упал доход от грузоперевозок — основного источника дохода всей УЗ- из-за решения правления снизить тарифы на эту услугу. Среди антикризисных мер на следующий год — повышение стоимость ж/д билетов на 20%. При этом планируется сократить треть персонала УЗ.

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