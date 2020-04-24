The Rolling Stones вперше за 8 років випустили пісню та присвятили її коронавірусу

ukru
16:58 • 59828 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 132950 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 225338 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 227637 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 228296 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 218856 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 190829 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185269 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145691 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150098 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
66 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 109140 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 144441 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 150566 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 129726 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 242523 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 225338 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 227638 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 228296 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 218856 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 190829 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 38418 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 20441 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 129726 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 144441 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112428 перегляди
Актуальне
The Rolling Stones вперше за 8 років випустили пісню та присвятили її коронавірусу

The Rolling Stones вперше за 8 років випустили пісню та присвятили її коронавірусу

Київ • УНН

 • 20834 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Культова британська рок-група The Rolling Stones випустила перший за вісім років сингл, який присвятила пандемії коронавірусу. Повідомлення про це розміщено в четвер на сайті колективу. Композиція Living in a Ghost Town була записана в умовах самоізоляції, передає УНН.

“The Rolling Stones записували нову музику в студії до карантину, введеного через (поширення захворювання) COVID-19, і один з треків, над яким ми працювали, Living in a Ghost Town, насправді тісно переплітається з тим, що ми переживаємо сьогодні, так що ми захотіли поділитися ним з вами. Записано в Лос-Анджелесі, в Лондоні в умовах самоізоляції”, — йдеться в повідомленні.

Чотирихвилинну пісню супроводжує кліп, знятий на пустельних вулицях міст по всьому світу. На екрані з’являються безлюдні метро Лондона, площа Пікаділлі, набережна Темзи, голлівудська Алея слави, райони Кейптауна, Кіото, Осло і Торонто. Ці кадри перемежовуються відеозаписами музикантів, зробленими в студії.

Останній раз колектив випускав нові пісні в 2012 році. Це були композиції Doom and Gloom і One More Shot, включені до збірки хітів GRRR!. У 2016 році побачив світ перший за 11 років студійний альбом Blue & Lonesome, але він повністю складався з кавер-версій блюзових композицій.

Група The Rolling Stones, була створена 58 років тому, в 1960-і роки була головним “конкурентом” The Beatles, але, на відміну від “ліверпульської четвірки”, не розпалася і продовжила як випуск нових дисків, так і концертні виступи. Вона вважається одним з найуспішніших колективів в історії рок-музики. 21 композиція The Rolling Stones входила в першу десятку хіт-парадів Великобританії, причому вісім з них піднімалися на саму вершину.

Нагадаємо, рок-група The Who випустила альбом вперше за 13 років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,142.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,974.73