The Rolling Stones вперше за 8 років випустили пісню та присвятили її коронавірусу

“The Rolling Stones записували нову музику в студії до карантину, введеного через (поширення захворювання) COVID-19, і один з треків, над яким ми працювали, Living in a Ghost Town, насправді тісно переплітається з тим, що ми переживаємо сьогодні, так що ми захотіли поділитися ним з вами. Записано в Лос-Анджелесі, в Лондоні в умовах самоізоляції”, — йдеться в повідомленні.

Чотирихвилинну пісню супроводжує кліп, знятий на пустельних вулицях міст по всьому світу. На екрані з’являються безлюдні метро Лондона, площа Пікаділлі, набережна Темзи, голлівудська Алея слави, райони Кейптауна, Кіото, Осло і Торонто. Ці кадри перемежовуються відеозаписами музикантів, зробленими в студії.

Останній раз колектив випускав нові пісні в 2012 році. Це були композиції Doom and Gloom і One More Shot, включені до збірки хітів GRRR!. У 2016 році побачив світ перший за 11 років студійний альбом Blue & Lonesome, але він повністю складався з кавер-версій блюзових композицій.

Група The Rolling Stones, була створена 58 років тому, в 1960-і роки була головним “конкурентом” The Beatles, але, на відміну від “ліверпульської четвірки”, не розпалася і продовжила як випуск нових дисків, так і концертні виступи. Вона вважається одним з найуспішніших колективів в історії рок-музики. 21 композиція The Rolling Stones входила в першу десятку хіт-парадів Великобританії, причому вісім з них піднімалися на саму вершину.

