The Rolling Stones вперше за 8 років випустили пісню та присвятили її коронавірусу

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Культова британська рок-група The Rolling Stones випустила перший за вісім років сингл, який присвятила пандемії коронавірусу. Повідомлення про це розміщено в четвер на сайті колективу. Композиція Living in a Ghost Town була записана в умовах самоізоляції, передає УНН.