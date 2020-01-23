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Тестовий перепис населення: біля 25% людей не відкривали двері

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Під час проведення тестового перепису населення України, яке проводилось цього року, біля 25% людей не відкривали двері тим, хто проводив перепис. Про це сьогодні сказав міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет під час пресконференції щодо результатів оцінки чисельності наявного населення України, передає кореспондент УНН.

Тестовий перепис населення: біля 25% людей не відкривали двері

"Ми представимо результати тестового перепису населення, яке проводилось цього року. Там була одна цифра, яка мене просто вразила. Біля 25% людей не відкривали двері, навіть якщо до них завітали п’ять разів. Тобто, коли кожен четвертий не відкриває двері, м’яко кажучи, складно говорити про точність такого методу", - сказав Дубілет.

Він зауважив також, що для держави перепис населення коштуватиме значних витрат.

"Перепис населення, якщо ми будемо його проводити, обійдеться державі у 3-4 млрд грн, по часу, якби ми це проводили, ми б отримали результат наступного року…. Знову ж таки, у нас будуть додаткові дискусії щодо того, наскільки потрібно проводити перепис населення. На моє суб’єктивне переконання, цей захід для нашої держави не буде ефективним. Я доводитиму іншим представникам влади, що ми цим шляхом не будемо іти", - додав міністр.

Як повідомлялося раніше в УНН, Дубілет назвав чисельність наявного населення України. 

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