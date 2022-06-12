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Тернопільщина: під час зливи з дороги змило автівку, загинув дорослий та двоє підлітків

Тернопільщина: під час зливи з дороги змило автівку, загинув дорослий та двоє підлітків

Київ • УНН

 • 288378 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. На Тернопільщині під час зливи напередодні ввечері з дороги знесло автівку, через стихію загинув дорослий та двоє дівчат-підлітків, повідомили у ДСНС України, пише УНН.

Цитата

"11 червня о 21:40 до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Ліщанці Бучацької ТГ Чортківського району внаслідок сильної зливи, потоком дощової води знесло з дороги легковий автомобіль, у якому перебували троє людей", - зазначається у повідомленні.

Деталі

На місці рятувальники виявили, що автомобіль, перевернутий на дах, перебуває у воді неподалік проїжджої частини дороги, людей в машині не було. Пошуки організували вздовж русла річки.

"Згодом, біля шостої години ранку, у воді виявили тіло водія, чоловіка 1990 року народження. О 9:20 за 5 км від місця, де був автомобіль, знайшли тіло однієї дівчини, а в 10:11 трохи нижче за течією виявили загиблою ще одну неповнолітню. Обоє дівчат 2009 року народження", - повідомили у ДСНС.

Доповнення

У Рівненській області раніше сталася потрійна ДТП з вантажівкою.

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