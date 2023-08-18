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Термінове забезпечення обороноздатності: як на Одещині збирають мільйони на потреби ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Громади Одещини підтримали ініціативу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера — зібрати кошти з усіх місцевих бюджетів та направити їх централізовано на забезпечення ЗСУ. Про це у коментарі УНН розповіла голова Красносільської селищної територіальної громади, очільниця Одеського регіонального відділення “Всеукраїнська асоціація об’єднаних територіальних громад” Марина Архірій.

Цитата

“Ми спілкувалися з очільником військової адміністрації з цього приводу, і знайшли повне порозуміння. Цей крок необхідний для термінового забезпечення обороноздатності нашої країни. Саме зараз. І робити це потрібно дуже швидко.

Особисто від себе скажу, що у мене дуже позитивне враження від очільника Одеської ОВА. Відкритий, готовий до діалогу і головне, що чує”, — розповіла Архірій.

Ця ініціатива на часі, і дуже потрібна нашим військовим, продовжила голова ОТГ Одещини.

“Це рішення було прийняте за узгодженням з військовим командуванням, домовленість з якими мала ОВА. Тобто, це не якась там системна історія.

Рішення було нагальним і дуже потрібним, тому й не дивно, що переважна більшість органів місцевого самоврядування підтримали його”, — уточнила вона.

Зокрема Красносільська селищна територіальна громада направила 11 млн грн на потреби військових, додала Архірій.

Контекст

Нещодавно очільник Одеської ОВА Олег Кіпер направив в райони області розпорядження, яким зобов’язав голів районів перевірити свої бюджети і надлишкові кошти направити на забезпечення ЗСУ.

“За результатами моніторингу видатків місцевих бюджетів на заходи та роботи з територіальної та військової оборони встановлено нерівномірність забезпечення відповідними фінансовими ресурсами військових формувань Збройних сил України. Такі підходи до розподілу не забезпечують нагальних потреб формувань територіальної оборони та Збройних сил України на півдні країни. На разі існує потреба забезпечення матеріально — технічної бази Збройних сил України”, — вказано у листі Кіпера.

Кілійська громада вже направила 2 млн 30 тис. грн, Ізмаїльський район — 22 млн грн. 

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