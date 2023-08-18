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Срочное обеспечение обороноспособности: как в Одесской области собирают миллионы на нужды ВСУ

Киев • УНН

 • 23248637 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Общины Одесской области поддержали инициативу главы Одесской ОВА Олега Кипера — собрать средства из всех местных бюджетов и направить их централизованно на обеспечение ВСУ. Об этом в комментарии УНН рассказала председатель Красносельской поселковой территориальной общины, глава Одесского регионального отделения “Всеукраинской ассоциации’объединенных территориальных общин” Марина Архирий.

Цитата

“Мы общались с главой военной администрации по этому поводу, и нашли полное взаимопонимание. Этот шаг необходим для срочного обеспечения обороноспособности нашей страны. Именно сейчас. И делать это нужно очень быстро.

Лично от себя скажу, что у меня очень положительное впечатление от главы Одесской ОВА. Открыт, готов к диалогу и главное, что слышит”, — рассказала Архирий.

Эта инициатива актуальна, и очень нужна нашим военным, продолжила глава ОТГ Одесской области.

“Это решение было принято по согласованию с военным командованием, договоренность с которыми имела ОВА. То есть, это не какая-то там системная история.

Решение было неотложным и очень нужным, поэтому и не удивительно, что подавляющее большинство органов местного самоуправления поддержали его”, — уточнила она.

В частности Красносельская поселковая территориальная община направила 11 млн грн на нужды военных, добавила Архирий.

Контекст

Недавно глава Одесской ОВА Олег Кипер направил в районы области распоряжение, которым обязал глав районов проверить свои бюджеты и избыточные средства направить на обеспечение ВСУ.

“По результатам мониторинга расходов местных бюджетов на мероприятия и работы по территориальной и военной обороне установлена неравномерность обеспечения соответствующими финансовыми ресурсами военных формирований Вооруженных сил Украины. Такие подходы к распределению не обеспечивают насущные потребности формирований территориальной обороны и Вооруженных сил Украины на юге страны. На случае существует потребность обеспечения материально — технической базы Вооруженных сил Украины”, — указано в письме Кипера.

Килийская община уже направила 2 млн 30 тыс. грн, Измаильский район — 22 млн грн. 

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