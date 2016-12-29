Теракти та диверсії на об’єктах критичної інфраструктури залишаються цілком ймовірними - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На сьогодні цілком ймовірними залишаються терористичні акти та диверсії на об’єктах критичної інфраструктури. Про це Президент України Петро Порошенко під час засідання Ради Національної безпеки і оборони, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
“На сьогодні цілком ймовірними залишаються терористичні акти та диверсії на об’єктах критичної інфраструктури. Добре, що ми збудували професійну СБУ, і Служба вміє попереджати ці загрози. Але нам потрібна міжвідомча координація”, — наголосив П.Порошенко, додавши, що важливо обмінюватися досвідом з країнами-партнерами.
Раніше Петро Порошенко повідомив, що впродовж останніх двох місяців на об’єктах п’яти відомств та тридцяти одного державного інформаційного ресурсу виявлено близько шести з половиною тисяч спланованих кібератак.
Нагадаємо, 29 грудня відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому були розглянуті питання запровадження обмежувальних економічних та інших заходів (санкцій), забезпечення кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури, ухвалення Доктрини інформаційної безпеки, Державної програми розвитку ЗСУ на період до 2020 року, а також змін до військово-адміністративного поділу території України.