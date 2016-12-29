Теракты и диверсии на объектах критической инфраструктуры остаются вполне вероятными - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"На сегодняшний день вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и Служба умеет предупреждать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", - подчеркнул П.Порошенко, добавив, что важно обмениваться опытом со странами-партнерами.
Ранее Петр Порошенко сообщил, что в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса обнаружено около шести с половиной тысяч спланированных кибератак.
Напомним, 29 декабря состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором были рассмотрены вопросы введения ограничительных экономических и других мер (санкций), обеспечения кибербезопасности, защиты критической инфраструктуры, принятия Доктрины информационной безопасности, Государственной программы развития ВСУ на период до 2020 года, а также изменений в военно-административное деление территории Украины.