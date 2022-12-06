Теплий ніс краще бореться із застудою - дослідження

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Тепер нове дослідження, опубліковане у вівторок у «Журналі алергії та клінічної імунології», докладно описує раніше невідомий спосіб, яким імунна система атакує вірусні вторгнення всередині носа і працює краще, коли ніс теплий.

Ці відкриття можє прокласти шлях до можливого лікування застуди та інших вірусів, сказав Мансур Аміджі, професор фармацевтичних наук Північно-східного університету, який керував дослідженням.

Відправною точкою стало попереднє дослідження, проведене Аміджі та його колегами у 2018 році, яке показало, що носові клітини виділяють «позаклітинні везикули» — які знищують бактерії при вдиханні.

"Краща аналогія, яка у нас є, - це осине гніздо, - сказав Аміджі. - Подібно до шершня, що захищає гніздо від нападу, везикули рояться, прив'язуються до загарбників і вбивають їх".

Для нового дослідження команда вирішила відповісти на два питання: чи секретуються везикули у носі за наявності вірусних інфекцій? І якщо так, то чи пов'язана сила їхньої реакції з температурою?

Щоб відповісти на перше запитання, вони використовували тестову речовину, яка імітує вірусну інфекцію для стимуляції слизової оболонки носа — тонкої тканини, що вистилає ніс — яку взяли у добровольців, які перенесли операцію з видалення поліпів.

Вчені виявили, що ніс справді виробляє везикули, націлені на віруси.

Щоб відповісти на друге питання, вони розділили зразки носових клітин на дві групи і культивували їх у лабораторії, піддаючи один набір зразків температурі 37 градусів Цельсія, а інший – 32 градусам Цельсія.

Ці температури були вибрані на основі окремого тесту, який показав, що температура всередині носа падає приблизно на 5°C, коли температура зовнішнього повітря падає з 23 до 4°C.

В умовах нормальної температури тіла везикули успішно боролися з вірусами. Але при знижених температурах було вироблено менше везикул, а ті, що були, діяли менш ефективно проти риновірусів та нековідного коронавірусу, які зазвичай виявляються в холодну пору року.

За словами Аміджі, одним із найбільш захоплюючих аспектів роботи є можливість збільшити природне вироблення організмом везикул, націлених на віруси.

"Це область, що представляє для нас великий інтерес, і ми, безумовно, продовжуємо цим займатися", - сказав він.