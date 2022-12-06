Теплый нос лучше борется с простудой - исследование

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Прохладная погода и распространение респираторных инфекций часто идут бок о бок. Причины этого включают в себя то, что зимой люди больше собираются внутри помещений, а вирусы лучше выживают в помещении с низкой влажностью воздуха. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Теперь новое исследование, опубликованное во вторник в «Журнале аллергии и клинической иммунологии», подробно описывает ранее неизвестный способ, которым иммунная система атакует вирусные вторжения внутри носа и работает лучше, когда нос теплый.

Эти открытия может проложить путь к возможному лечению простуды и других вирусов, сказал Мансур Амиджи, профессор фармацевтических наук Северо-восточного университета, руководивший исследованием.

Отправной точкой стало предварительное исследование, проведенное Амиджи и его коллегами в 2018 году, которое показало, что носовые клетки выделяют «внеклеточные везикулы» — уничтожающие бактерии при вдыхании.

"Лучшая аналогия, которая у нас есть, - это осиное гнездо, - сказал Амиджи. - Подобно шершню, защищающему гнездо от нападения, везикулы роятся, привязываются к захватчикам и убивают их".

Для нового исследования команда решила ответить на два вопроса: секретируются ли везикулы в носу при наличии вирусных инфекций? И если да, то связана ли сила их реакции с температурой?

Чтобы ответить на первый вопрос, они использовали тестовое вещество, которое имитирует вирусную инфекцию для стимуляции слизистой носа — тонкой ткани, выстилающей нос — взятой у добровольцев, перенесших операцию по удалению полипов.

Ученые обнаружили, что нос действительно производит везикулы, нацеленные на вирусы.

Чтобы ответить на второй вопрос, они разделили образцы носовых клеток на две группы и культивировали их в лаборатории, подвергая один набор образцов температуре 37 градусов Цельсия, а другой – 32 градусам Цельсия.

Эти температуры были выбраны на основе отдельного теста, который показал, что температура внутри носа падает примерно на 5°C, когда температура наружного воздуха падает с 23 до 4°C.

В условиях нормальной температуры тела везикулы успешно боролись с вирусами. Но при пониженных температурах было произведено меньше везикул, а имевшиеся действовали менее эффективно против риновирусов и нековидного коронавируса, обычно проявляющихся в холодное время года.

По словам Амиджи, одним из наиболее увлекательных аспектов работы является возможность увеличить естественную выработку организмом везикул, нацеленных на вирусы.

"Это область, представляющая для нас большой интерес, и мы, безусловно, продолжаем этим заниматься", – сказал он.

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