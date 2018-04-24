Тенісна збірна України втратила позиції в рейтингу Кубку Федерації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Жіноча збірна України з тенісу погіршила своє становище в оновленому загальному заліку Кубку Федерації, інформує УНН з посиланням на сайт Кубку Федерації, повідомляє УНН з посиланням на сайт fedcup.com.
Українська збірна втратила одразу 5-ть сходинок і перемістилася на 20-й щабель — 2522,5 очок. Всього лише 5 очок “жовто-блакитних” відділяють від 19-го місця на якому Парагвай.
Натомість кривдник українок національна команда Канади піднялася на один рядок — 17.
На чолі рейтингу Чехія, далі йде США, Білорусь, Франція і Німеччина.
Відзначимо, що найбільший прогрес продемонстрував Туніс (+20) — 66-ті і Греція (+19) — 44.
Додамо також, наступний сезон українська збірна розпочне на зональному етапі змагань, адже вилетіла з плей-оф Другої світової групи.