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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теннисная сборная Украины потеряла позиции в рейтинге Кубка Федерации

Киев • УНН

 • 8681 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Женская сборная Украины по теннису ухудшила свое положение в обновленном общем зачете Кубка Федерации, информирует УНН со ссылкой на сайт Кубка Федерации, сообщает УНН со ссылкой на сайт fedcup.com.

Теннисная сборная Украины потеряла позиции в рейтинге Кубка Федерации

Украинская сборная потеряла сразу 5-ть ступеней и переместилась на 20-й ступень — 2522,5 очков. Всего лишь 5 очков “желто-синих” отделяют от 19-го места на котором Парагвай.

Зато обидчик украинок национальная команда Канады поднялась на одну строчку — 17.

Во главе рейтинга Чехия, далее следует США, Беларусь, Франция и Германия.

Отметим, что наибольший прогресс продемонстрировал Тунис (20) — 66-е и Греция (19) — 44.

Добавим также, следующий сезон украинская сборная начнет на зональном этапе соревнований, ведь вылетела из плей-офф Второй мировой группы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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