Теннисная сборная Украины потеряла позиции в рейтинге Кубка Федерации
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Женская сборная Украины по теннису ухудшила свое положение в обновленном общем зачете Кубка Федерации, информирует УНН со ссылкой на сайт Кубка Федерации, сообщает УНН со ссылкой на сайт fedcup.com.
Украинская сборная потеряла сразу 5-ть ступеней и переместилась на 20-й ступень — 2522,5 очков. Всего лишь 5 очков “желто-синих” отделяют от 19-го места на котором Парагвай.
Зато обидчик украинок национальная команда Канады поднялась на одну строчку — 17.
Во главе рейтинга Чехия, далее следует США, Беларусь, Франция и Германия.
Отметим, что наибольший прогресс продемонстрировал Тунис (20) — 66-е и Греция (19) — 44.
Добавим также, следующий сезон украинская сборная начнет на зональном этапе соревнований, ведь вылетела из плей-офф Второй мировой группы.