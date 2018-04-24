Теннисная сборная Украины потеряла позиции в рейтинге Кубка Федерации

Украинская сборная потеряла сразу 5-ть ступеней и переместилась на 20-й ступень — 2522,5 очков. Всего лишь 5 очков “желто-синих” отделяют от 19-го места на котором Парагвай.

Зато обидчик украинок национальная команда Канады поднялась на одну строчку — 17.

Во главе рейтинга Чехия, далее следует США, Беларусь, Франция и Германия.

Отметим, что наибольший прогресс продемонстрировал Тунис (20) — 66-е и Греция (19) — 44.

Добавим также, следующий сезон украинская сборная начнет на зональном этапе соревнований, ведь вылетела из плей-офф Второй мировой группы.