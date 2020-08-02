Тенісистка Ястремська отримала першу суперницю на турнірі в Палермо
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська стартуватиме в основній сітці турніру WTA International "Palermo Ladies Open" в Палермо, передає УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
У першому раунді одеситка, посіяна на турнірі під 7 номером, зустрінеться з представницею Іспанії Сарою Соррібес-Тормо (83-тя ракетка світу).
Очна зустріч тенісисток на корті стане першою. Раніше суперниці не зустрічалися.
Зауважимо, що вчора стартував кваліфікаційний турнір, а основна сітка розпочнеться 3 серпня.