Теннисистка Ястремская получила первую соперницу на турнире в Палермо
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская стартует в основной сетке турнира WTA International "Palermo Ladies Open" в Палермо, передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
В первом раунде одесситка, посеянная на турнире под 7 номером, встретится с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо (83-я ракетка мира).
Очная встреча теннисисток на корте будет впервые. Ранее соперницы не встречались.
Заметим, что вчера стартовал квалификационный турнир, а основная сетка начнется 3 августа.