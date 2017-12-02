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Тенісист Стаховський став переможцем клубного чемпіонату Франції

Тенісист Стаховський став переможцем клубного чемпіонату Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський взяв участь в переможному поєдинку фіналу чемпіонату Франції серед клубів першого дивізіону, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.

Українсько-французька пара Стаховський/Роже-Васслен, що представляє клуб “Villa Primrose”, на супер-тайбрейку (10:7) обіграла дует Кантен Аліс/Костянтин Кравчук з клубу “Blanc-Mesnil” в фіналі чемпіонату Франції.

Разом зі Стаховським за перемогу “Villa Primrose” боролися Данило Медведєв, Едуар Роже-Васслен, Жеремі Шарді, Роман Жуан і Максим Тейшейра. Сергій взяв участь в трьох поєдинках: українець зазнав поразки в одиночному матчі з Костянтином Кравчуком (4:6, 4:6), але виграв обидві парні зустрічі.

За підсумками чотирьох одиночних і двох парних матчів обидва клуби виграли по три очки, тому доля трофею вирішувалася на супер-тайбрейку протистояння Стаховський/Роже-Васслен — Аліс/Кравчук.

Зазначимо, що точна подача українця принесла переможне очко клубу з Бордо, який в цьому році відзначає своє 120-річчя. Для “Villa Primrose” це вже третій титул французького чемпіонату (2011, 2015).

Зауважимо, що змагання другий рік поспіль проходять в місті Ланьон. Сьогодні на турнірі відбудеться жіночий фінал.

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