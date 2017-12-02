Теннисист Стаховский стал победителем клубного чемпионата Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский принял участие в победном поединке финала чемпионата Франции среди клубов первого дивизиона, сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
Украинско-французская пара Стаховский / Роже-Васслен, представляющий клуб “Villa Primrose”, на супер-тайбрейке (10: 7) обыграла дуэт Кантен Алис / Константин Кравчук из клуба “Blanc-Mesnil” в финале чемпионата Франции.
Вместе со Стаховским за победу “Villa Primrose” боролись Даниил Медведев, Эдуард Роже-Васслен, Жереми Шарди, Роман Жуан и Максим Тейшейра. Сергей принял участие в трех поединках: украинец потерпел поражение в одиночном матче с Константином Кравчуком (4: 6, 4: 6), но выиграл обе парные встречи.
По итогам четырех одиночных и двух парных матчей оба клуба выиграли по три очка, поэтому судьба трофея решалась на супер-тайбрейке противостояния Стаховский / Роже-Васслен — Алис / Кравчук.
Отметим, что точная подача украинца принесла победное очко клуба из Бордо, который в этом году отмечает свое 120-летие. Для “Villa Primrose” это уже третий титул французского чемпионата (2011, 2015).
Заметим, что соревнования второй год подряд проходят в городе Ланьон. Сегодня на турнире состоится женский финал.