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Телефонна бесіда Зеленського і Макрона: про що говорили президенти

Телефонна бесіда Зеленського і Макрона: про що говорили президенти

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну бесіду, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.

"29 серпня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, яка тривала півтори години", - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, у ході розмови було обговорено результати саміту "Групи семи", який відбувся 24-26 серпня у французькому місті Біарріц.

Зеленський привітав позицію учасників саміту щодо неможливості повернення Росії до цього міжнародного майданчика в умовах війни на Донбасі та російської окупації Криму. При цьому, Президент України висловив занепокоєння у зв’язку з нещодавнім обговоренням президентами Франції та США намірів запросити Росію на наступний саміт "Сімки" у Сполучених Штатах у 2020 році.

Крім того, Глава держави проінформував французького колегу про безпекову ситуацію на Донбасі.

У свою чергу, Макрон підтвердив намір провести зустріч у нормандському форматі найближчим часом.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові обговорив із Зеленським результати саміту лідерів країн G7 та, зокрема, привітав українського лідера зі швидким затвердженням складу Кабміну.

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