Телефонна бесіда Зеленського і Макрона: про що говорили президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну бесіду, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.
"29 серпня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, яка тривала півтори години", - йдеться в повідомленні.
За даними пресслужби, у ході розмови було обговорено результати саміту "Групи семи", який відбувся 24-26 серпня у французькому місті Біарріц.
Зеленський привітав позицію учасників саміту щодо неможливості повернення Росії до цього міжнародного майданчика в умовах війни на Донбасі та російської окупації Криму. При цьому, Президент України висловив занепокоєння у зв’язку з нещодавнім обговоренням президентами Франції та США намірів запросити Росію на наступний саміт "Сімки" у Сполучених Штатах у 2020 році.
Крім того, Глава держави проінформував французького колегу про безпекову ситуацію на Донбасі.
У свою чергу, Макрон підтвердив намір провести зустріч у нормандському форматі найближчим часом.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові обговорив із Зеленським результати саміту лідерів країн G7 та, зокрема, привітав українського лідера зі швидким затвердженням складу Кабміну.