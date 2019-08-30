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Макрон привітав Зеленського з швидким призначенням Кабміну

Макрон привітав Зеленського з швидким призначенням Кабміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові обговорив зі своїм колегою з України Володимиром Зеленським результати саміту лідерів країн G7 та, зокрема, привітав українського лідера зі швидким затвердженням складу Кабміну. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу.

“Глава держави обговорив із президентом України результати перемовин із президентом РФ у Фор-де-Бреґансон та саміт G7”, — йдеться у повідомленні.

Макрон також висловився за якнайскоріше припинення конфлікту на Сході України. “У світлі зустрічі в нормандському форматі у вересні, він наголосив на спільному прагненні швидкого прогресу у політичних та безпекових заходах, необхідних для вирішення конфлікту у східній Україні”, — заявили у пресслужбі Макрона.

Окрім цього президент Франції привітав Зеленського із швидким затвердженням Верховною Радою нового складу Кабінету Міністрів. “Двоє президентів погодилися підтримувати тісний контакт”, — підсумували у повідомленні.

Нагадаємо, Меркель розповіла Зеленському подробиці щодо обговорення України на саміті G7.

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Як повідомляв УНН, Франція і Німеччина організують саміт у нормандському форматі в найближчі тижні.

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