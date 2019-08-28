Меркель розповіла Зеленському подробиці щодо обговорення України на саміті G7
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На сайті Канцлера ФРН Ангели Меркель прокоментували телефонну бесіду з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт німецького Канцлера.
Як повідомив прессекратрь німецького канцлера Штеффен Зайберт, “бесіда була присвячена ситуації на сході України і подальшим дипломатичним зусиллям в нормандському форматі з боку Німеччини, Франції, Російської Федерації та України”.
“Канцлер і Президент (України) погодилися, що Мінські домовленості повинні бути повністю виконані. Вони прагнуть провести саміт в нормандському форматі якомога швидше”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що німецький Канцлер також “проінформувала Президента Зеленського щодо дискусії по Україні на саміті G7 в Біарріце”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Болтон не виключає можливість участі США у “нормандському форматі”
Як повідомляв УНН, Франція і Німеччина організують саміт у нормандському форматі в найближчі тижні.
Додамо також, що сьогодні відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Трохи пізніше сталі відомі подробиці телефонної розмови Меркель та Зеленського.