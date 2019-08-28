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Меркель рассказала Зеленскому подробности обсуждения по Украине на саммите G7

Киев  •  УНН

 • 9885 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. На сайте Канцлера ФРГ Ангелы Меркель прокомментировали телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт немецкого канцлера.

Как сообщил прессекратрь немецкого канцлера Штеффен Зайберт, “беседа была посвящена ситуации на востоке Украины и дальнейшим дипломатическим усилиям в нормандском формате со стороны Германии, Франции, Российской Федерации и Украины”.

“Канцлер и президент (Украины) согласились, что Минские договоренности должны быть полностью выполнены. Они стремятся провести саммит в нормандском формате как можно скорее”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что немецкий Канцлер также “проинформировала Президента Зеленского касательно дискуссии по Украине на саммите G7 в Биаррице”.

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Как сообщал УНН, Франция и Германия организует саммит в нормандском формате в ближайшие недели.

Добавим также, что сегодня состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Чуть позже стали известны подробности телефонного разговора Меркель и Зеленского.

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